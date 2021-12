4 - Veja momentos marcantes da temporada que consagrou Max Verstappen na F1

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Max Verstappen e Lewis Hamilton travaram uma disputa emocionante ao longo da temporada 2021 da F1. Teve de tudo no duelo entre os pilotos da Red Bull e da Mercedes: ultrapassagens, acidentes e, sobretudo, polêmicas.

Confira uma seleção com momentos marcantes do Mundial definido neste domingo (12), em Abu Dhabi.

GP da Grã-Bretanha - Hamilton bate e tira Verstappen da corrida

Verstappen e Hamilton já tinham se estranhado em corridas anteriores, mas o GP da Grã-Bretanha elevou de vez a rivalidade quando o inglês tentou uma manobra mais agressiva em uma das curvas de alta velocidade do circuito de Silverstone e bateu fortemente no holandês. O piloto da Red Bull foi parar fora da pista e se chocou no muro. Enquanto ele precisou ser levado ao hospital para ser avaliado, embora tenha saído ileso, Hamilton continuou na corrida, superou a punição pela batida e venceu diante de sua torcida.

GP da Itália - Verstappen voa por cima de Hamilton

Na etapa disputada em Monza, seria a vez de Verstappen tentar uma manobra mais agressiva e provocar um acidente. Na volta 26, Hamilton saiu dos boxes na mesma região em que o piloto da Red Bull vinha em alta velocidade. Na primeira curva após a reta principal, os dois entraram lado a lado e bateram. Após o choque, o carro do holandês voou por cima da Mercedes de Hamilton, que só escapou sem ferimentos por causa da proteção do halo. Verstappen foi considerado culpado. Punido, ele perdeu três posições no grid de largada do GP da Rússia.

GP do Azerbaijão - Verstappen bate, Hamilton erra

A sorte não estava do lado de Verstappen nem do lado de Hamilton na prova disputada no circuito de Baku. O holandês vinha dominando a corrida e só administrava a vantagem na liderança quando seu pneu traseiro esquerdo estourou em plena reta, a mais de 350 km/h, a quatro voltas do final. Irritado, ele chutou o próprio carro ao deixar a corrida.

Na relargada após o acidente com Verstappen, Hamilton acionou sem querer um botão que muda a forma como os freios se comportam e passou reto logo na primeira curva, deixando Sergio Pérez, o companheiro de equipe do holandês, partir para a vitória. O inglês ainda voltou para a prova, mas não pontuou, aliviando a frustração de Verstappen.

GP da França - Verstappen supera Hamilton nas voltas finais

O holandês brilhou na pista, mas também contou com as estratégias da Red Bull para superar Hamilton. No GP da França, a equipe de Verstappen o chamou para trocar os pneus quando ele estava liderando, em uma estratégia de duas paradas. O holandês concordou com a ordem, foi para os boxes, caiu para quarto lugar e começou a recuperação. A duas voltas do final, superou o rival em uma das vitórias mais emocionantes do ano.

GP do Bahrein - Verstappen passa, mas precisa devolver a posição

No GP do Bahrein, Verstappen perseguiu Hamilton nas voltas finais e chegou a fazer a ultrapassagem sobre o rival, mas teve de devolver a posição por ter saído fora do traçado. Enquanto ele ficou irritado, o inglês voltou para a dianteira e guiou até ser o primeiro a receber a bandeira quadriculada, largando em primeiro no Mundial. Verstappen foi o segundo.

GP de Emília-Romanha - A primeira vitória de Verstappen

Se no GP do Bahrein Verstappen largou na pole, mas foi Hamilton quem venceu, na etapa disputada em Emília-Romanha, na Itália, as posições se inverteram. O inglês partiu em primeiro, mas quem recebeu a bandeirada no fim foi o holandês. O piloto da Red Bull deixou claro para o rival da Mercedes que a disputa ao longo da temporada seria bastante acirrada.

GP da Holanda - Verstappen vence em casa e faz a festa da torcida

Diante de quase 70 mil torcedores, Verstappen venceu o GP da Holanda de ponta a ponta, para a festa da torcida "mar laranja", como são conhecidos os fãs do holandês. O país não recebia uma etapa da F1 havia 36 anos e logo em seu retorno pôde ser o palco da vitória de um piloto da casa. Além da festa no circuito de Zandvoort, os torcedores do piloto da Red Bull fizeram homenagens a ele em várias partes da cidade.

GP dos EUA - Verstappen xinga Hamilton durante treino livre

Na prova disputada em solo norte-americano, o clima estava quente entre Verstappen e Hamilton antes mesmo da corrida. No segundo treino livre, realizado na sexta-feira, o piloto da Mercedes colocou seu carro lado a lado com a Red Bull do rival, na reta principal. Ao ser ultrapassado pelo heptacampeão, Verstappen xingou Hamilton de "idiota estúpido" pelo rádio e mostrou o dedo médio para o adversário. Depois do ocorrido, o britânico lamentou o comportamento do holandês.

GP de São Paulo - Verstappen fecha a porta sobre Hamilton

O fim de semana do GP de São Paulo foi um dos mais emocionantes da temporada. Hamilton conseguiu vencer depois de superar uma série de punições, inclusive uma que o fez largar em décimo. Antes de pular para a primeira posição, ele travou uma disputa com Verstappen, que liderava a prova. Na volta 48 de um total de 71, o inglês tentou ultrapassar o holandês, mas foi empurrado por ele para fora da pista. Os comissários analisaram, mas descartaram uma punição. Na volta 59, Hamilton, enfim, ganhou a posição.

GP da Arábia Saudita - Verstappen freia repentinamente e provoca batida

A penúltima prova do ano, responsável por fazer o campeonato chegar empatado na corrida final, teve uma série de polêmicas. A principal delas foi um acidente provocado por Verstappen. O holandês recebeu uma punição durante a etapa e teria de devolver sua posição para Hamilton. No entanto, o piloto da Red Bull freou repentinamente para fazer isso, ocasionando uma batida do inglês na traseira de seu carro. Apesar da avaria, o piloto da Mercedes venceu a prova. Já Verstappen recebeu uma nova punição de 10 segundos acrescidos ao seu tempo final de prova, mas mesmo assim foi o segundo.

GP de Abu Dhabi - Verstappen ultrapassa Hamilton na última volta e garante título

Em Abu Dhabi, o último GP do ano, Verstappen largou na pole position, mas perdeu a liderança para Hamilton logo na largada. Ao tentar recuperá-la ainda na primeira volta, os dois se tocaram. Para evitar um acidente, Hamilton deixou a pista e, na visão do rival, cortou caminho sem fazer a curva. Os comissários decidiram não estabelecer nenhuma punição.

Hamilton abriu vantagem sobre o holandês e manteve um cenário favorável, até a entrada do safety car virtual, na volta 36. Quando a corrida foi reiniciada, na volta 38, a diferença entre os dois era de 17 segundos. O inglês fazia bem seu papel e mantinha vantagem segura até haver um novo imprevisto: o canadense Nicholas Latifi bateu fortemente, e o safety car entrou na pista, o que permitiu a Verstappen encostar. A pista só foi liberada a uma volta do fim. Com o carro mais inteiro, o holandês fez a ultrapassagem e a festa do título.