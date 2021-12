Mercedes entra com dois protestos e tenta tirar título de Max Verstappen.

"É uma batata muito quente que nem a FIA tem uma resposta. Acho que tem muito que olhar o regulamento, que é o que sempre fizemos, é sempre muito detalhe. Se a FIA demora para tomar decisões em cima de fatos concretos, que não necessitam de interpretação, imagina o cuidado que vai ter para tomar uma decisão que pode mudar o rumo do campeonato", afirmou Fábio Seixas, no programa Fim de Papo.

"Se a Mercedes provar que houve uma irregularidade mesmo na liberação da corrida, com o safety car saindo da pista antes que o grid inteiro tivesse sido rearranjado, a Mercedes vai estar... É antipático, chato, vão dizer que é coisa de mau perdedor, mas é um direito da equipe fazer o protesto", analisou o jornalista Flavio Gomes durante o programa Fim de Papo, do UOL.

Os protestos são referentes aos artigos 48.8 e 48.12 do regulamento esportivo da Federação Internacional de Automobilismo. O artigo 48.8 diz que "nenhum piloto pode ultrapassar outro carro na pista, incluindo o safety car, até que ele passe a linha pela primeira vez após o safety car ter retornado aos boxes". Já o 48.12 aponta que "qualquer carro que tenha sido ultrapassado pelo líder é obrigado a ultrapassar os carros na volta inicial e no safety car."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Mercedes decidiu entrar neste domingo (12) com dois protestos contra o resultado do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que acabou com o título de Max Verstappen, piloto da Red Bull, sobre Lewis Hamilton.

