Grêmio oficializa permanência de Denis Abrahão como vice de futebol em 2022

Ainda não há confirmação por parte da direção gremista a respeito da permanência ou não do técnico Vagner Mancini no comando da equipe.

Segundo o texto, ao decorrer da semana serão divulgadas mais mudanças e outras definições sobre a reestruturação do clube, que disputará a Série B pela terceira vez em sua história após encerrar o Brasileirão de 2021 na 17ª posição, com 43 pontos.

A decisão ocorreu após uma conversa com o presidente Romildo Bolzan pela manhã deste domingo, de acordo com a nota publicada pelo Imortal.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio vai manter Denis Abrahão no cargo de vice de futebol do clube para a temporada de 2022. O comunicado foi divulgado na tarde de hoje (12) no site do Tricolor Gaúcho.

