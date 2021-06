Venezuela tem novo caso de Covid-19 na Copa América e espera contraprova

A Federação Peruana de Futebol aguarda o resultado da contraprova, mas o jogador já está isolado e não participou do treinamento de hoje. Se for confirmado, Aristeguieta é o 14º caso de Covid na delegação venezuelana, contando jogadores e membros da comissão técnica, desde o embarque para o Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.