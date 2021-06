Prejudicado pela arbitragem, Botafogo perde para o Sampaio na Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo perdeu neste sábado (26), por 2 a 0, para o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís-MA, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Daniel Costa, de pênalti, e Gui Campana.

A partida foi marcada por um erro claro da arbitragem de Jean Pierre Gonçalves. Após finalização de Ronald, Mota defendeu a bola visivelmente dentro do gol. Gonçalves mandou o lance seguir. Como não há o recurso do VAR na Série B, valeu a decisão do árbitro gaúcho.

Com o resultado, o Sampaio vai a 12 pontos e assume o 4º lugar da tabela de classificação. Com um jogo a menos, o Bota permanece na 9ª posição, com 8 pontos.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Vitória, às 21h30, na quarta-feira (30). Já o Sampaio Corrêa visita o Remo, na terça (29), também às 21h30, no Baenão.

PARTIDA

O primeiro tempo foi marcado pelo Botafogo criando e atacando mais, levando perigo ao goleiro Mota com Ronald, Navarro e Pedro Castro. Porém, a falta de efetividade foi punida pelo gol de pênalti de Daniel Castro, no primeiro chute do Sampaio na partida.

Na etapa final, o roteiro se repetiu: o Glorioso continuou insistindo, com boas chances nas finalizações de Ronald, com o gol mal anulado, e duas vezes com Pedro Castro, que parou na marcação e também cobrou falta pouco acima do gol. No entanto, foram os donos da casa que marcaram de novo, em gol de Gui Campana após contra-ataque.

Já o rival, jogando em casa, foi poucas vezes ao ataque e sua primeira finalização foi o pênalti cometido por Ronald, aos 27 minutos de jogo, com o braço na bola. Daniel Costa bateu firme e abriu o placar. No segundo tempo, não foi diferente. O Sampaio levou perigo em duas oportunidades, ambas em contra-ataques. Na primeira, Gui Campana desperdiçou. Na segunda, já aos 49 minutos, mandou para as redes e fechou o placar.

A vitória conquistada em casa não só levou o Sampaio Corrêa ao G4 da Série B como foi marcante para o Tricolor: foi a primeira vez que a equipe venceu o Botafogo na história do confronto.

SAMPAIO CORRÊA

Mota; Luís Gustavo, Paulo Sérgio, Allan Godoi (Nilson Júnior) e Eloir; Ferreira, Mauro Silva, Daniel Costa (Gui Campana) e Romarinho (Watson); Roney (Jean Silva) e Ciel (Zé Mário). Técnico: Felipe Surian.

BOTAFOGO

Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos (Daniel Borges); Luís Oyama, Pedro Castro (Ricardinho), Chay (Diego Gonçalves), Marco Antônio (Rafael Moura) e Ronald (Felipe Ferreira); Rafael Navarro. Técnico: Marcelo Chamusca.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 x 0 BOTAFOGO

Motivo: 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Local: Castelão, em São Luís-MA

Hora: 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima-RS

Auxiliares: Leirson Pengue Partins-RS e Maurício Coelho da Silva-RS

Cartões amarelos: Allan Godoi (Sampaio Corrêa) e Mauro Silva (Sampaio Corrêa)

Gols: Daniel Costa (Sampaio Corrêa), aos 27 minutos do 1º tempo; e Gui Campana (Sampaio Corrêa), aos 49 do 2º tempo.