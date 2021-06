São Paulo confirma resultado positivo de Hernán Crespo para Covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na noite deste sábado (26), o São Paulo confirmou que o técnico Hernán Crespo testou positivo para Covid-19. O comandante da equipe está em isolamento social e sendo acompanhado pelo departamento médico do Tricolor do Morumbi. Pelos próximos dias, até a recuperação completa do treinador, o time será comandado pelo auxiliar Juan Branda.

Crespo apresentou sinais da presença do vírus hoje pela manhã e foi imediatamente afastado do restante da delegação. O treinador, inclusive, não viajou com o elenco para a cidade de Fortaleza, onde o São Paulo mede forças com o Ceará, amanhã (27), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube, o treinador cumpre o isolamento social e deve ficar afastado de suas atividades por duas semanas —protocolo padrão adotado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e pelos clubes para estas situações.

Durante este período, o também argentino Juan Branda ficará como responsável pela elaboração dos treinamentos, escalações e comando da equipe na sequência da temporada. O Tricolor do Morumbi disputa o Brasileirão, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil.