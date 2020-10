Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras vai enfrentar o Delfín, do Equador, nas oitavas de final da Copa Libertadores. O adversário da equipe alviverde foi definido em sorteio realizado pela Conmebol nesta sexta-feira (23), no Paraguai.

O time equatoriano foi o segundo colocado do grupo G, que também contou com o Santos. O time de Cuca avançou como primeiro colocado da chave e vai enfrentar a LDU (EQU).

O primeiro mata-mata também terá outros três confrontos entre brasileiros e argentinos: o atual campeão Flamengo encara o Racing, o Internacional vai duelar com o Boca Juniors e o Athletico pega o River Plate.

Antes de realizar o sorteio, a Conmebol fez uma homenagem a Pelé, que completa 80 anos nesta sexta. A confederação apresentou um vídeo com momentos importantes da carreira do brasileiro. Pelé conquistou a Libertadores duas vezes, em 1962 e 1963, pelo Santos.

No sorteio, os 16 clubes classificados para o mata-mata foram divididos em dois potes. No primeiro foram colocados os líderes de cada grupo e, no pote 2, os segundos colocados.

Os confrontos serão disputados em formato de ida e volta, com a segunda partida na casa dos primeiros colocados. A regra do gol fora passa a valer já nesta etapa.

Por ter conseguido a melhor campanha das chaves, o Palmeiras jogará o segundo duelo do mata-mata em seus domínios até as semifinais. A decisão será realizada em jogo único, no Maracanã, no Rio, em janeiro de 2021.

Dos oito times do Brasil nesta edição, Corinthians e São Paulo foram os únicos que não tiveram um bom desempenho nesta edição. A equipe alvinegra foi eliminado na segunda fase preliminar pelo Guaraní, do Paraguai, enquanto o time tricolor caiu na fase de grupos, em chave na qual avançaram o River Plate, da Argentina, e a LDU, do Equador.

SÃO PAULO ENCARA O LANÚS NA SUL-AMERICANA

Também nesta sexta-feira (23), a Conmebol realizou o sorteio da segunda fase da Copa Sul-Americana. O São Paulo, que disputará o torneio após ter sido eliminado da Libertadores, vai encarar o Lanús (ARG). O time brasileiro vai fazer o jogo de volta em casa.

Nesta fase, a competição terá 22 clubes classificados da primeira fase e outros dez vindo da Libertadores, como é o caso da equipe do Morumbi, eliminada ainda na fase de grupos do principal torneio continental.

O time tricolor não caia antes das oitavas de final desde 1987. Naquele ano, não conseguiu classificação ao mata-mata em uma chave que tinha o Guarani e os chilenos Colo-Colo e Cobreloa.

Agora, os comandados de Fernando Diniz vão tentar conquistar o bicampeonato da Sul-Americana. Em 2012, a equipe paulista conquistou o troféu ao vencer o Tigre (ARG) na final. Esta, aliás, é a conquista mais recente do São Paulo, que vive um jejum de títulos nos últimos oito anos.

Outros dois brasileiros estão na disputa deste ano. O Vasco vai encarar o Caracas (VEN) e o Bahia terá pela frente o Melgar (PER).

VEJA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES

Palmeiras x Delfín (EQU)

Santos x LDU (EQU)

Flamengo x Racing (ARG)

Nacional (URU) x Independiente del Valle (EQU)

Boca Juniors (ARG) x Internacional

River Plate (ARG) x Athletico

Grêmio x Guaraní (PAR) x Grêmio

Jorge Wilstermann (BOL) x Libertad (PAR)