Tite convoca Vinicius Junior para jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com Vinicius Junior, Arthur e Eder Militão como novidades, Tite convocou nesta sexta-feira a seleção brasileira para as próximas duas rodadas das eliminatórias. Recuperados de lesão, Ederson e Gabriel Jesus também foram chamados.

O Brasil enfrenta a Venezuela, no próximo dia 13, no Morumbi. Quatro dias mais tarde, visita o Uruguai, em Montevidéu.

Vinicius Junior ocupa o lugar que foi de Rodrygo, seu companheiro de Real Madrid, chamado para as duas primeiras partidas das eliminatórias, quando o Brasil derrotou a Bolívia (5 a 0) e o Peru (4 a 2).

Outro jogador do Real, o zagueiro Eder Militão, foi convocado na vaga que havia sido de Felipe, do Atlético de Madrid. Arthur, da Juventus, voltou a ser relacionado e Tite deixou fora Bruno Guimarães, do Lyon.

Gabriel Jesus, do Manchester City, recuperado de lesão muscular, deverá disputar posição na equipe titular com Roberto Firmino, do Liverpool.

Antes da divulgação da lista de convocados, a CBF confirmou que o confronto entre Brasil e Argentina, também pelas eliminatórias, em 30 de março do ano que vem, será na Arena Pernambuco.

VEJA A LISTA DOS JOGADORES CONVOCADOS:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Danilo (Juventus)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Alex Telles (Manchester United)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros

Eder Militão (Real Madrid)

Rdirgo Caio (Flamengo)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Thiago Silva (Chelsea)

Volantes

Casemiro (Real Madrid)

Arthur (Juventus)

Fabinho (Liverpool)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Meias

Philippe Coutinho (Barcelona)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes

Neymar (PSG)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Everton (Benfica)

Richarlison (Everton)

Vinicius Júnior (Real Madrid)