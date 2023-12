Veja a lista com todos os campeões do Mundial de Clubes da Fifa

O Mundial de Clubes da Fifa voltou a ser realizado em 2005, quando o São Paulo superou o Liverpool, por 1 a 0, na decisão. No ano seguinte foi a vez de outro brasileiro fazer a festa. O Internacional levou a melhor sobre o Barcelona, por 1 a 0, e ficou com o caneco.

O Corinthians, com duas conquistas, é o último time brasileiro que venceu o torneio, em 2012. Na primeira edição do Mundial da Fifa, sediada no Brasil, o Corinthians levantou a taça ao superar o Vasco na decisão por pênaltis (4 a 3 para os paulistas), no Maracanã.

É o 12º time a ganhar a competição desde que a entidade máxima do futebol passou a organizá-lo. O Mundial de Clubes da Fifa teve início em 2000 e chegou a sua 20ª edição neste ano. O conselho da entidade reconhece as disputadas realizadas entre 1960 e 2004 como Copa Intercontinental.

