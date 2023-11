Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Se por um lado o Vasco vive sua maior sequência invicta da temporada, com três vitórias e três empates nas últimas seis rodadas do Brasileirão. A boa fase e a campanha de melhor mandante do returno impulsionam o time de Ramón Díaz em um São Januário lotado, mas o técnico vai para o jogo com problemas: três zagueiros estão suspensos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.