Vasco visita o Vila Nova e busca fim de instabilidade na Série B

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco enfrenta o Vila Nova neste sábado (23), às 16h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela primeira rodada do returno da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um momento de altos e baixos na competição, o time carioca tenta se manter entre os primeiros colocados.

O Vasco vem de um empate por 1 a 1 contra o Ituano em São Januário. Mas antes desse tropeço, a equipe dirigida por Maurício Souza já vinha colhendo resultados e atuações instáveis. Nas últimas cinco partidas, foram apenas cinco pontos ganhos. E nas duas partidas que fez diante de sua torcida, empatou com Sport e Ituano.

Apesar dessa sequência pouco animadora, o Vasco se manteve bem posicionado na tabela de classificação. A equipe carioca ocupa a vice-liderança, com 35 pontos. Está sete pontos atrás do líder Cruzeiro, mas tem os mesmos sete pontos de diferença para o quinto colocado, o que mostra estar bem consolidado na zona de acesso à Série A. Ao mesmo tempo, já corre risco de ser ultrapassado por Bahia e Grêmio.

Para encarar o Vila Nova, o Vasco contará com dois reforços para o setor ofensivo. Figueiredo, que ficou fora dos dois últimos jogos por suspensão e uma lesão no tornozelo, poderá regressar ao time. Ele disputa vaga com Erick. Outra novidade é Palacios, recuperado de lesão muscular.

O desfalque do Vasco está na defesa, pois o zagueiro Anderson Conceição está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O time deve entrar em campo com a seguinte escalação: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Danilo Boza e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê, Gabriel Pec, Figueiredo (Erick), Raniel.

Estádio: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (23)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

VAR: José Claudio Rocha Filho (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Premiere