Vasco vence o Cuiabá por 1 a 0 pelo Brasileirão

O único gol da partida foi marcado por Hugo Moura no segundo tempo. A vitória marca o fim de uma série negativa do Vasco, que incluiu quatro derrotas e um empate, além da eliminação na Copa do Brasil.

O Vasco venceu o Cuiabá por 1 a 0 nesta quinta-feira (24), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, encerrando uma sequência de oito jogos sem vitórias. Com o triunfo, os cariocas chegaram a 40 pontos, mas permanecem na 10ª posição da tabela. O Cuiabá segue em penúltimo lugar, com 27 pontos.

