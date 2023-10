Vasco recebe 'comprovante de quitação' de aporte restante da 777

Se nesta sexta-feira (6) o restante do montante não batesse na conta do Vasco, o clube associativo cruzmaltino já avaliava acionar o dispositivo previsto em contrato para retomar 51% das ações da empresa norte-americana e, assim, totalizar 81%, uma vez que já detém 30% da SAF.

Os R$ 120 milhões são referentes à segunda parcela do aporte total de R$ 700 milhões. Ano passado, no ato do acordo, a empresa norte-americana pagou R$ 190 milhões

A Vasco SAF havia recebido da empresa norte-americana US$ 7,4 milhões nesta quinta-feira (5) e US$ 7 milhões nesta sexta-feira (6) mais cedo.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco recebeu um comprovante de quitação do valor restante do aporte de R$ 120 milhões da 777 Partners.

