Confronto entre Brasil e Argentina será no Maracanã

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a Seleção Brasileira Masculina Principal irá jogar contra a Argentina, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 21 de novembro, às 21h30.

Será o primeiro confronto após os hermanos terem conquistado o tri.

"A CBF recebeu o convite de diversos lugares do Brasil e do mundo para receber este que é um dos maiores clássicos do futebol mundial. A opção pelo Maracanã, entre tantos locais que estariam a altura de receber uma partida como essa, se deu não só pela questão logística, condições de treinamento e de deslocamento, que são prioridades, mas por ser também uma premissa da nossa gestão aproximar a Seleção dos torcedores de todas as regiões do Brasil. Já tivemos uma partida na região Norte, em breve no Centro-Oeste e depois será a vez da região Sudeste ser contemplada. E assim vamos seguir, respeitando sempre as condições ideais para o melhor desempenho da Seleção Brasileira. Tenho certeza que o estádio mais conhecido do mundo será palco de uma grande festa do futebol", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

