Corinthians sofre, mas estreia com vitória na Libertadores feminina

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians parecia se complicar, mas conseguiu estrear na Libertadores Feminina com vitória por 1 a 0 sobre o Colo-Colo na noite desta sexta-feira (6), no Estádio de Techo, na Colômbia. A partida foi decidida somente aos 27 minutos do segundo tempo, com gol de pênalti marcado por Millene.

Com o resultado, o Corinthians vai a três pontos no Grupo C e encosta no líder Libertad Limpeño - que tem a mesma pontuação, mas saldo de gols melhor por ter batido o Always Ready por 3 a 1.

O próximo jogo do Corinthians acontece na segunda (9), às 19h30 (horário de Brasília), contra o Always Ready. Já o Colo-Colo enfrenta o Libertad Limpeño, no mesmo dia, às 17h.

Outros clubes brasileiros participantes, Palmeiras e Internacional já estrearam - e com vitória. As alviverdes, atuais campeãs, golearam o Barcelona-EQU por 5 a 0, enquanto as coloradas venceram o Nacional-URU por 3 a 0.

Vale lembrar que a fase de grupos da Liberta é composta por três partidas e a partir das quartas é jogo único. O torneio é inteiramente disputado em campo neutro, nas cidades de Cali e Bogotá, na Colômbia.

As Brabas da Fiel foram campeãs em 2017, 2019 e 2021, e vão em busca do tetra.

COMO FOI O JOGO

Corinthians pressionou, mas não conseguiu superar forte defesa chilena e quase saiu derrotado no primeiro tempo. Os primeiros avanços foram das Brabas, visto que o Colo-Colo ficou postado na defesa. Com menos de 20 minutos, as corintianas, principalmente com Jaqueline, exigiram defesas importantes de Torrero. Da metade para o final, as chilenas emendaram bons contra-ataques e assustaram as alvinegras, com direito até a bola na trave.

Segundo tempo começou com credenciais do primeiro, mas mudanças fizeram efeito e substitutas garantiram a vitória. A equipe alvinegra seguiu com dificuldades, mas Luana e Millene entraram e criaram ótimas oportunidades, incluindo a do gol de pênalti - convertido por Millene. Após o tento, as alvinegras conseguiram administrar o resultado e por pouco não ampliaram o placar.

Última competição de Arthur Elias com o Corinthians. Já em trabalho com a seleção brasileira, o torneio marca a despedida do vitorioso técnico de 42 anos do comando das Brabas - cargo que ocupa desde 2018.

CORINTHIANS

Lelê; Kati (Luana), Thaciane, Mariza, Yasmim (Andressa Pereira); Duda Sampaio, Vic Albuquerque (Fernanda), Tamires; Jaqueline (Paulinha), Gabi Portilho e Jheniffer (Millene). Técnico: Arthur Elias

COLO-COLO

Torrero; Olivares, Clavijo, Hidalgo (Cifuentes), Jímenez; Bogarín, López (Urrutia), Aedo; Olave (F. Ramírez), Grez e Viso. Técnica: Tatiele Silveira

Estádio: Metropolitano de Techo, em Bogotá (Colômbia)

Árbitro: Anahi Fernandez (Uruguai)

Cartões amarelos: Millene e Luana (COR)

Gols: Millene (COR), aos 27 minutos do segundo tempo