Vasco quer definir futuro de Nenê nesta semana

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco pretende se reunir com Nenê nesta semana para definir o futuro do jogador.

O meia-atacante de 41 anos tem contrato com o clube até 30 de abril.

Nenê ficou incomodado com o fato de algumas matérias e manifestações nas redes sociais terem considerado sua partida contra o Flamengo, pelo Carioca, como a última.

Nenê tem expectativa de que haja um jogo de despedida no Brasileiro.

CENÁRIOS

Se o Vasco não renovar o contrato, o fim da passagem de Nenê como jogador vai terminar no dia em que, atualmente, está previsto o jogo contra o Bahia, pela terceira rodada. O mando é vascaíno.

Se a CBF desmembrar a rodada e colocar o jogo do Vasco no sábado (29), Nenê não poderia atuar contra o Bahia. Assim, a chance de despedida seria na segunda rodada, contra o Palmeiras, também com mando do Vasco.

Na hipótese de renovação contratual até o fim do ano, a margem para homenagens aumenta, obviamente.

Em caso de aposentadoria, existe a chance de Nenê assumir um cargo no departamento de futebol do Vasco. Ele ainda não decidiu se será um cargo mais executivo ou na comissão técnica. Atualmente, Nenê está mais inclinado a ficar mais próximo do campo, na comissão técnica. Já houve conversas informais sobre o assunto com o diretor executivo de futebol, Paulo Bracks.

MOMENTO ATUAL DE NENÊ

O meia-atacante não é titular do Vasco, mas tem entrado com frequência durante o segundo tempo. Nenê tem somado minutos mesmo em jogos mais complicados, como nos três clássicos contra o Flamengo que o Vasco teve no estadual.

Em 11 jogos na temporada, ele soma dois gols.