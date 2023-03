Jogadores da seleção brasileira chegam ao Marrocos para amistoso

O primeiro teste da seleção desde a saída de Tite acontece no sábado. O amistoso contra Marrocos está marcado para as 19h (de Brasília).

Nomes como Vinícius Jr e Éder Militão, que entraram em campo, se apresentaram no Marrocos. Eles já participam do primeiro treino, agendado para hoje.

Eles se juntam a Mycael, do Athletico, único atleta que desembarcou no Marrocos no domingo (19). A comissão técnica também está em Tânger.

