Pia diz que Marta está mais forte e prevê 'melhor momento' pela seleção

Pia Sundhage aposta que Marta poderá fazer a diferença em favor do Brasil, na Copa do Mundo, com seus passes finais: "Tem uma coisa específica, que ajuda muito a equipe, que é o passe final. Como equipe nós jogamos de forma rápida e as assistências finais dela fazem muita diferença. A Marta pode ser essa jogadora a aumentar esse nível. Ela é um ótimo exemplo e esperamos que esteja bem fisicamente, pois vai ajuda a equipe a ter um bom desempenho".

