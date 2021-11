Vasco pede ao conselho deliberativo para transformar futebol em empresa

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria administrativa do Vasco formalizou nesta segunda-feira (29) um pedido ao conselhos deliberativo e de beneméritos para transformar o futebol do clube em empresa, uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

O presidente Jorge Salgado assinou o documento e entregou para o respectivos presidentes dos órgãos, Carlos Fonseca e Antônio Peralta.

O time cruzmaltino se baseia na Lei n.º 14.193, promulgada em 6 de agosto de 2021, que permite constituir empresa para operar o futebol com regime tributário simplificado e normas de governança que asseguram a gestão profissional e transparente.

Em nota oficial, o clube justificou o desejo: "O Vasco entende que a criação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) é a medida mais adequada para se obter, a um só tempo, o saneamento das finanças do Clube e a realização de investimentos no futebol, pois esse regime jurídico oferece instrumentos para captação de recursos financeiros a um custo inferior do que aquele hoje disponível para o Clube no mercado".

"Hoje é um dia histórico para o nosso clube. Acabei de assinar o encaminhamento para o conselho deliberativo e o conselho de beneméritos, para que a gente consiga aprovar a criação da Sociedade Anônima do Futebol. É mais um passo no sentido da modernização do Club de Regatas Vasco da Gama. Isso vai nos propiciar algumas possibilidades interessantes no futuro", acrescentou Salgado.

Carlos Fonseca, presidente do conselho deliberativo, também falou sobre a proposta de constituição da SAF em tom de empolgação: "É um novo período para o clube, temos que encarar como uma vanguarda. O Vasco vai buscar pautar esse processo de clube-empresa no país. É um primeiro passo importante."

"O Vasco precisa sair e buscar de novo estar onde ele sempre deve estar, no alto. Então estamos unidos, coesos, e vamos levar ao nosso conselho, para que ele possa apreciar e recomendar o que for melhor para o clube", disse Antônio Peralta, que preside o órgão dos beneméritos.