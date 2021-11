Chapecoense homenageia vítimas em ato na Arena Condá 5 anos após tragédia

No domingo (28), as vítimas da tragédia da Chapecoense já haviam recebido diversas homenagens. Na ocasião, o Atlético Nacional fez uma postagem nas redes sociais em que destacou a relação entre os clubes: "uma amizade para a eternidade".

A homenagem foi realizada na Arena Condá, em Chapecó, e contou com a participação do evangelista Deive Leonardo e de outros convidados. O evento "Pra Sempre Lembrados" foi idealizado por familiares das vítimas do acidente.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense realizou na noite desta segunda-feira (29) uma homenagem às vítimas do acidente aéreo que, há cinco anos, matou 71 pessoas, entre jogadores, membros da diretoria e da comissão técnica, além de convidados e demais tripulantes do avião.

