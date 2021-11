Atlético-GO vence Bahia, encerra jejum de sete jogos e se distancia do Z-4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com direito a gol salvador nos acréscimos do segundo tempo, o Atlético-GO venceu o Bahia por 2 a 1 nesta segunda-feira (29), em casa. O jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro teve todos os gols depois do intervalo.

Os mandantes abriram o placar de pênalti com Marlon Freitas, os visitantes empataram com Rodallega, e Janderson deu números finais ao embate.

A vitória fez com que equipe goiana encerrasse um jejum de sete partidas sem triunfo e subisse para a 13ª colocação, agora com 44 pontos. Já o clube tricolor ficou com 40 pontos, mesma pontuação que o Juventude, que abre o Z-4, mas no 16º lugar por ter mais vitórias que os gaúchos (10 a 9).

O Bahia voltará a campo nesta quinta (2), na partida que pode dar o título do Brasileiro ao Atlético-MG —caso o Flamengo não vença o Ceará nesta terça (30), a taça já estará confirmada ao clube mineiro. O confronto atrasado da 32ª rodada será às 18h, na Arena Fonte Nova.

Depois disso, o time tricolor ainda receberá o Fluminense e visitará o Fortaleza.

Já pela 36ª rodada do Brasileiro, o Atlético vai visitar a Chapecoense, na sexta (3), às 20h. A equipe rubro-negra faz contra o Internacional, no Beira-Rio, e o Flamengo, em casa, seus dois últimos compromissos no campeonato.

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu, Éder, Pedro Henrique e Arthur Henrique; Marlon Freitas, Willian Maranhão (Lucão) e João Paulo (Rickson); Janderson, André Luis (Ronald e depois Montenegro) e Zé Roberto (Baralhas). T: Marcelo Cabo

BAHIA

Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Lucas Mugni (Rossi), Patrick e Rodriguinho (Daniel); Raí (Ronaldo César), Juninho Capixaba e Gilberto (Rodallega). T.: Guto Ferreira

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Éder, Marlon Freitas, Janderson e Baralhas (ACG); Lucas Mugni, Patrick e Juninho Capixaba (BAH)

Cartão vermelho: Juninho Capixaba (BAH), aos 51'/2ºT

Gols: Marlon Freitas (ACG), aos 13', Rodallega (BAH), aos 25', e Janderson (ACG), aos 49'/2ºT