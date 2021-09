Vasco monta operação para possível retorno do público contra o Cruzeiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No aguardo do decisivo arbitral da próxima sexta-feira (17) entre os clubes da Série B e a CBF, o Vasco já vem montando a operação do possível retorno gradual do público na partida contra o Cruzeiro, no domingo (19), em São Januário (RJ).

Para que isso aconteça, 13 dos 16 municípios que sediam a Série B precisam dar o "ok", o que permitirá não só a volta da torcida na partida do Cruzmaltino como nos demais jogos da rodada da competição. Toda a logística seguindo os protocolos sanitários tem sido debatida internamente e estará pronta caso a liberação seja acatada.

O acordo que definiu a margem de 80% dos municípios foi definido no arbitral anterior por votação. A volta imediata e a aprovação somente com 100% eram as outras possibilidades colocadas à mesa e que foram vencidas.

O Vasco emitiu uma nota oficial no fim da tarde desta terça-feira (14) emitindo sua opinião sobre o tema. Confira:

"O Club de Regatas Vasco da Gama, desde o início da discussão sobre o retorno de público aos estádios, tem seguido as definições do Conselho Arbitral da Confederação Brasileira de Futebol. Em março de 2021, quando pela primeira vez na atual temporada discutiu-se de forma mais robusta a presença da torcida em nossas arquibancadas, ficou definido que retomaríamos o assunto em novo Arbitral, agendado para o mês de setembro.

Durante todo esse período, o Vasco, que não pode se responsabilizar por definir protocolos sanitários públicos em meio à pandemia, acatou o que as autoridades competentes determinaram às instituições em todo o país.

No último dia 08/09, no Conselho Arbitral da CBF, definiu-se então, após votação entre os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, a possibilidade de haver retorno de público quando da liberação de 80% dos municípios onde encontram-se as equipes da competição. No próximo dia 17/09, em novo Arbitral, CBF e clubes analisarão a situação dos 16 municípios e, se 13 deles estiverem com protocolos sanitários condizentes com o retorno de público aos estádios, já na rodada 25 do Campeonato Brasileiro entende-se que a torcida poderá acessar os estádios.

Neste caso, o Vasco jogaria no domingo (19/09), contra o Cruzeiro em São Januário, seu primeiro jogo com público no estádio. O retorno da torcida se dará de forma gradual de capacidade, além do atendimento integral aos protocolos de combate à Covid-19. Todas as informações referentes aos ingressos e acessos serão divulgadas posteriormente nos canais oficiais do Clube.

O Vasco da Gama reitera seu compromisso com a saúde pública e o bem-estar de seus atletas, funcionários e torcedores, e continuará seguindo os protocolos sanitários das entidades competentes".