Medina derrota brasileiro Filipe Toledo e se consagra tricampeão no Mundial do Surfe

“Conquistei o meu maior objetivo no surfe. Estou chorando agora porque é um mix de emoções. Estou feliz, emocionado. Sou feliz de fazer parte de time (brasileiro). Eles me puxam e eu puxo o nível deles”, disse Medina após a WSL Finals.

Com o troféu, Medina, que foi quem conquistou o primeiro título da história do surfe brasileiro em 2014, conquista agora o seu sonho de ser tricampeão e se igualar aos seus grandes ídolos.

Gabriel Medina se consagrou tricampeão do mundo ao vencer o também brasileiro Filipe Toledo na final masculina da Liga Mundial do Surfe, o World Surf League, em Lower Trestles, na Califórnia, EUA.

