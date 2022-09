Vasco mira recuperação fora de casa contra o Brusque

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de duas derrotas seguidas, a pressão no Vasco aumentou. A equipe entrou em campo na quarta-feira (31) para encarar o Guarani com apenas um ponto de vantagem para o Londrina, quinto colocado e primeiro fora da zona de acesso à elite do Brasileiro. Mas, o triunfo por 2 a 1, que colocou o time cruzmaltino na terceira posição, com 45 pontos, após a 27ª rodada da Série B, fez com que Emílio Faro valorizasse a força do elenco que tem em mãos.

O Vasco agora se prepara para ir até Santa Catarina enfrentar o Brusque, neste sábado (3), às 16h30 (de Brasília), no estádio Augusto Bauer, pela 28ª rodada. O time cruzmaltino entrará em campo buscando redenção após chegar a cinco jogos sem vencer fora de casa.

"Escutei uma fala há um tempo que o Vasco é para os fortes. Uma equipe que vem de dois resultados ruins e é contestada... É muito forte, está preparada para o tamanho do Vasco na Série que está, vai dar a resposta. Esse é o recado que tenho para a torcida, é uma equipe de homens, comprometida com o acesso", declarou o auxiliar Emílio Faro após a vitória sobre o Guarani.

Aquela foi a sétima partida seguida de Faro à frente da equipe. Ainda interino, ele mostrou na coletiva que este fator é apenas um detalhe no momento.

"Como funcionário do Vasco, o treinador sou eu. O comando está comigo. Sou funcionário e treinador do Vasco. O que importa é o que vamos fazer. Em nosso domínio, quem manda somos nós. Continuamos mandando. Ainda não perdemos em casa. O olhar dos atletas nos traz confiança. Viemos, ganhamos e saímos de quarto para terceiro. Avançamos, independentemente do que aconteceu", declarou.

Neste sábado, Faro não poderá contar com Léo Matos, que cumpre suspensão. Nenê também é ausência entre os relacionados, e deve ser poupado por conta da sequência de jogos.

Ainda sem Gabriel Dias e Riquelme, que se recuperam de lesões, o Vasco pode ir a campo com: Thiago Rodrigues; Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Marlon Gomes; Eguinaldo, Alex Teixeira e Fábio Gomes (Figueiredo ou Palacios).

O Brusque, por sua vez, fará sua primeira partida sob o comando de Gilson Kleina, apresentado oficialmente nesta sexta-feira (2). Ele assume o time quadricolor após a saída de Luan Carlos, demitido na quarta-feira (31), um dia após a derrota por 1 a 0 contra o Tombense.

Ocupando a 16ª posição, com 28, o clube catarinense busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

Fernandinho, Wallace e Álvaro, que cumpriam suspensão na última rodada, já estão à disposição. Assim, uma possível escalação inicial do Brusque tem: Jordan; Zé Mateus (Lucas Barboza), Éverton Alemão, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Balotelli e Álvaro; Alex Sandro, Fernandinho e Franklin Mascote (Crislan ou Matheus Trindade).

Estádio: Augusto Bauer, em Brusque (SC)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (3)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Premiere