Vasco melhora no fim, marca com Gabriel Pec e encosta no G4 da Série B

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Vasco e CSA entraram em campo na noite deste sábado (7), em São Januário, para deixar o meio da tabela da Série B e encostar nos primeiros colocados. A improdutividade do setor de criação vascaíno e a falta de pontaria do Azulão pareciam encaminhar o jogo a um empate sem gols, mas os donos da casa melhoraram na reta final e garantiram a vitória por 1 a 0 com Gabriel Pec.

O resultado pela sexta rodada cola o Cruz-Maltino no G4, em quinto lugar, com dez pontos —os mesmos de Grêmio (terceiro) e Cruzeiro (quarto), que ainda jogam na rodada. A equipe alagoana permanece com seis, na 15ª posição.

O CSA volta a campo na próxima terça-feira, pela Copa do Brasil, quando visita o América-MG, às 19h (horário de Brasília).

O próximo compromisso do Gigante da Colina será pela sétima rodada da Segundona, no domingo (15), quando recebe o líder Bahia, às 16h.

VASCO

Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos (Juninho) e Nenê (Palacios); Gabriel Pec (Luiz Henrique), Getúlio (Figueiredo) e Raniel. T.: Zé Ricardo.

CSA

Marcelo Carné; Igor (Dalberto), Lucão, Werley e Diego Renan; Geovane (Ernandes), Giva Santos, Didira (Gabriel) e Lourenço (Yann Rolim); Marco Túlio (Osvaldo) e Lucas Barcelos. T.: Mozart.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistzntes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Halls (VAS), Yuri Lara (VAS), Andrey (VAS); Didira (CSA); Thiago Rodrigues (VAS)

Cartão vermelho: Bruno Nazário (VAS)

Gols: Gabriel Pec (VAS), aos 28 minutos do 2º tempo