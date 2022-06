Vasco lota Maracanã para encarar o líder Cruzeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco mudou de casa para enfrentar o Cruzeiro neste domingo (12), às 16h, em um dos clássicos da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 12ª rodada, será disputada no Maracanã.

O Vasco optou pela mudança de estádio, deixando São Januário por um instante, diante da demanda de sua torcida, que vai ocupar 65 mil lugares no confronto com os mineiros. O motivo é a busca por embalo na competição, já que os cariocas buscam se consolidar no grupo de acesso à Série A.

Tal movimento vem gerando grande expectativa entre os vascaínos, até mesmo aos mais experientes:

"Nossa torcida é inacreditável. Se tivessem 100 mil ingressos, iam esgotar também. Isso é muita coisa pra gente, uma motivação muito grande. O apoio está sendo incrível e, com certeza, vamos continuar dando a vida dentro de campo e seguir correspondendo. Vai ser um dos jogos mais bonitos de se ver deste início de Série B", disse o veterano Nenê.

Com 21 pontos, o Vasco ocupa a terceira colocação e não deixará a zona de classificação nesta rodada, já que o quinto colocado (Grêmio) soma 17. O maior problema dos cariocas ainda está no banco de reservas, pois nenhum treinador foi contratado depois de Zé Ricardo ter pedido demissão.

A tarefa do Vasco, contudo, não será nada fácil. Do outro lado, estará nada mais nada menos que o líder da competição. Com 28 pontos, o Cruzeiro disparou na ponta e já fez uma "gordura" de 11 pontos sobre o quinto colocado. O time mineiro é o recordista de pontos da história da Série B com 11 jogos realizados -são nove vitórias, um empate e uma derrota.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (12)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: TV Globo, SporTV e Premiere