Athletico-PR visita o lanterna para se manter entre os primeiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR enfrenta o Fortaleza neste domingo (12), às 19h, na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Luiz Felipe Scolari joga para se manter nas primeiras colocações diante do lanterna da competição.

Com 16 pontos, o Athletico-PR começou a rodada na terceira colocação. O Furacão ganhou dez dos últimos 12 pontos disputados e vem de vitória sobre o Juventude por 3 a 1 na serra gaúcha. Para o confronto no Ceará, no entanto, terá o sensível desfalque do centroavante Pablo, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Para o lugar de Pablo, a tendência é a escalação de Matheus Babi ou de Marcelo Cirino. Outro problema do Athletico-PR está na defesa, pois o zagueiro Pedro Henrique está igualmente suspenso. Matheus Felipe é a principal opção para o setor.

Do outro lado, o Fortaleza vive um momento ruim. Depois de ter derrotado o Flamengo em pleno Maracanã em sua primeira vitória no Brasileirão, o Leão não conseguiu embalar e só empatou em casa com o Goiás. O gol sofrido no fim da partida manteve a equipe afundada na zona de rebaixamento com apenas seis pontos somados.

Por outro lado, o Fortaleza já não sabe o que é perder há três rodadas, o que garante uma esperança de recuperação breve no Brasileirão. Para essa partida, a única dúvida do técnico Juan Pablo Vojvoda está na defesa. Marcelo Benevenuto, lesionado, pode ceder sua vaga a Ceballos.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste domingo (12)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: SporTV e Premiere