Vasco e Palmeiras duelam com técnicos portugueses no banco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estádio de São Januário será palco de um encontro de amigos na tarde deste domingo (8). São velhos conhecidos os portugueses Ricardo Sá Pinto e Abel Ferreira, respectivos treinadores de Vasco e Palmeiras, que duelarão a partir das 16h, com transmissão da TV Globo.

Os dois chegaram recentemente ao Brasil, na esteira do sucesso do compatriota Jorge Jesus, que levou o Flamengo ao título da Libertadores no ano passado. Eles agora cruzam novamente o caminho um do outro, entrelaçando outra vez suas histórias.

Quando Abel machucou gravemente o joelho e não pôde dar sequência à carreira de lateral direito no Sporting, Sá Pinto estava na comissão técnica da equipe. E aprovou que o jogador trocasse de carreira e começasse a trabalhar nas categorias de base do clube.

Ambos rodaram por equipes menores da Europa até desembarcarem em terras brasileiras, onde voltarão a se encontrar. Sá Pinto, 48, tenta afastar o Vasco da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira, 41, busca aproximar o Palmeiras das primeiras colocações.

"Pelo estudo e pela pesquisa que fiz, as torcidas se respeitam muito", disse Abel Ferreira, já ciente da relação existente entre cruzmaltinos e palmeirenses, consagrada em união de torcedores organizados das duas agremiações.

"É verdade que os treinadores também se respeitam muito. Ele é meu amigo, mas, dentro do campo, vou fazer de tudo para ganhar. Essa é a nossa função, é para isso que trabalhamos. Dentro de campo, cada um luta por si", afirmou o treinador alviverde.

Abel começou seu trabalho nesta semana e estreou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino que classificou o Palmeiras às quartas de final da Copa do Brasil. Seu próximo objetivo é recolocar o time na luta pelo Brasileiro.

No entanto, o novo comandante palmeirense tem um problema para a sua escalação deste domingo. O atacante Wesley, 21, que saiu machucado ainda no primeiro tempo do confronto da última quinta (5), vai passar por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo e deve desfalcar a equipe por até quatro meses.

Gabriel Veron, 18, autor do gol da vitória contra o RB Bragantino, deve herdar a vaga.

Já Sá Pinto tem quatro partidas à frente do Vasco, com uma vitória, uma derrota e dois empates. Tal qual o amigo Ferreira, ainda tenta entender uma nova realidade e precisa fazer isso rapidamente: se não vencer neste domingo, poderá terminar o fim de semana na zona da degola.

VASCO

Fernando Miguel; Miranda, Leandro Castán e Ricardo Graça; Léo Mattos, Andrey, Léo Gil,Carlinhos (Talles Magno) e Neto Borges; Benítez e Cano (Tiago Reis). T.: Ricardo Sá Pinto

PALMEIRAS

Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony e Luiz Adriano. T.: Abel Ferreira

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Horário: 16h

Juiz: Anderson Daronco (RS)