Santos tenta mostrar força após eliminação na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminado da Copa do Brasil em uma derrota para o Ceará na última quarta-feira (4), o Santos tenta manter contato com os líderes do Campeonato Brasileiro. Cinco pontos atrás do primeiro colocado, o time alvinegro procura mostrar que tem condições de brigar pelo título.

Em sua primeira partida no segundo turno, os comandados de Cuca vão enfrentar o Red Bull Bragantino, que está na zona de rebaixamento.

O treinador espera que a equipe da Baixada Santista demonstre uma boa reação após o fim da campanha na Copa do Brasil. Ele lembrou que os resultados obtidos até aqui, no Brasileiro e na Copa Libertadores, são motivos para manter o moral elevado.

"A eliminação traz abalo se você chega e acha meia dúzia de culpados, critica os jogadores, mas isso não vai acontecer. A grandeza do ser humano está em saber perder também. Ninguém gosta, eu odeio, mas faz parte", disse o treinador do time da Vila.

Na zona de rebaixamento, o Bragantino tem 19 pontos. Antes do início da rodada, o clube ocupava a 18ª colocação.

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller, Raul e Thonny Anderson; Morato (Lucas Evangelista), Artur e Hurtado. T.: Maurício Barbieri

SANTOS

João Paulo; Madson (Pará), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Lucas Braga (Pará ou Arthur Gomes), Kaio Jorge e Soteldo. T.: Cuca

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Horário: 18h15

Juiz: Vinicius Furlan (SP)