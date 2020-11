Apagão no Amapá faz CBF adiar jogo do Santos-AP na série D do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O apagão que já dura quatro dias no Amapá fez com que a CBF adiasse o jogo entre Santos-AP e São Raimundo-RR, válido pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

A falta de energia em 13 das 16 cidades do estado, incluindo Macapá, impossibilitou a realização do duelo. Sendo assim, a partida que aconteceria neste domingo (8) no estádio Zerão, na capital, foi remarcada para 18 de novembro.

A CBF enviou um documento aos dois times e federações Amapaense e Roraimense para informar a mudança no calendário da competição. O motivo está descrito como "força maior diante da impossibilidade logística e operacional na cidade de Macapá-AP".

Diante da repercussão nacional sobre a situação do Amapá, o Vasco enviou uma mensagem de solidariedade através das redes sociais usando a tag #SOSAMAPÁ.

Quase 90% da população amapaense está sem energia elétrica desde a noite de terça-feira (3), quando um incêndio atingiu uma subestação de energia na zona norte do estado.