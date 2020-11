Casemiro está com Covid-19 e pode desfalcar seleção; Hazard tem vírus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid anunciou neste sábado (7) que Casemiro e Hazard foram diagnosticados com Covid-19. Com a notícia, é provável que o brasileiro não possa jogar pela seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nos dias 13 e 17 de novembro.

Os testes foram realizados na manhã de sexta (6) pelo clube, e eles foram os únicos com resultado positivo.

"Todos os demais jogadores e o corpo técnico, assim como os funcionários do clube que trabalham diretamente com eles, tiveram resultados negativos. Assim mesmo, confirmamos que todos, à exceção de Casemiro e Hazard, voltaram a ter teste negativo nos testes realizados na manhã de hoje", disse o Real Madrid, em nota.

A seleção brasileira enfrenta a Venezuela no próximo dia 13 e o Uruguai dia 17. A CBF ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O Real Madrid enfrenta neste domingo (8), às 17h, o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. O clube merengue está a um ponto do líder, o Real Sociedad.