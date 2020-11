CBF define datas de partidas adiadas, e São Paulo terá 11 jogos em 37 dias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na noite de hoje (6) as datas e horários das três partidas adiadas do São Paulo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta Ceará, Goiás e Botafogo respectivamente em 25 de novembro, e 3 e 9 de dezembro.

Desta forma, o São Paulo vai acumular 11 partidas em apenas 37 dias, uma atrás da outra. A sequência começa às 19 horas (de Brasília) de amanhã (7), quando o time de Fernando Diniz recebe o Goiás no Morumbi, passa por duelos contra o Flamengo na Copa do Brasil e ainda inclui duas viagens ao Nordeste e um clássico contra o Corinthians.

Os três jogos adiados valem pela primeira, 16ª e 18ª rodadas. O duelo contra o Goiás, na abertura do campeonato, acabou suspenso por causa de um surto de coronavírus no elenco adversário — o São Paulo chegou a entrar em campo antes de a CBF decidir pelo adiamento. Já as partidas contra Ceará e Botafogo precisaram mudar de data por causa de compromissos do Tricolor em outras competições.

A cinco pontos do líder Internacional, o São Paulo tem o melhor aproveitamento do Nacional (62,5%) e ainda pode ser campeão simbólico do primeiro turno. Para isso, basta vencer dois dos três jogos remarcados. Atualmente o Tricolor tem 30 pontos e ocupa a quinta colocação, dois atrás de Fluminense e Atlético-MG.

Veja a sequência de jogos do São Paulo:

7/novembro, 19h: São Paulo x Goiás, pelo Brasileirão

11/novembro, 21h30: Flamengo x São Paulo, pela Copa do Brasil

14/novembro, 19h: Fortaleza x São Paulo, pelo Brasileirão

18/novembro, 21h30: São Paulo x Flamengo, pela Copa do Brasil

22/novembro, 16h: São Paulo x Vasco, pelo Brasileirão

25/novembro, 19h15: Ceará x São Paulo

28/novembro, 19h: Bahia x São Paulo, pelo Brasileirão

03/dezembro, 21h: Goiás x São Paulo, pelo Brasileirão

06/dezembro, 20h30h: São Paulo x Sport, pelo Brasileirão

09/dezembro, 19h: São Paulo x Botafogo

13/dezembro, 18h15: Corinthians x São Paulo, pelo Brasileirão