Em alta, Ceara encara o Sport no Castelão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ceará vive seu melhor momento na temporada 2020. A equipe dirigida por Guto Ferreira tenta comprovar a boa fase neste domingo (8), às 20h30, contra o Sport, na Arena Castelão, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro.

O Ceará não perde há quatro rodadas no Brasileirão -dois empates e duas vitórias. Além disso, está entre as oito melhores equipes da Copa do Brasil. No meio de semana, derrotou o Santos por 1 a 0 e, agora, terá o Palmeiras pela frente.

Já no Brasileirão, o Ceará, que é o atual campeão da Copa do Nordeste, começou a rodada na 12ª colocação, com 23 pontos. Tem quatro de vantagem para a zona de rebaixamento e já começa a se posicionar na parte de cima da tabela de classificação.

Para o duelo nordestino contra o Sport, Guto Ferreira terá três desfalques. O zagueiro Luiz Otávio foi expulso e o volante Fabinho recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 2 a 2 com o Botafogo. Leandro Carvalho também não poderá atuar por suspensão.

Por causa da sequência de jogos, o Ceará também pode preservar alguns atletas. São os casos do meia-atacante Vina e do centroavante Rafael Sóbis.

O Sport não vive o mesmo bom momento de semanas atrás, mas já se recuperou após bater o Athletico-PR em casa por 1 a 0. O time vai à capital cearense bastante desfalcado. O lateral direito Patric está suspenso, enquanto o volante Marcão Silva e o lateral Raul Prata estão contundidos.

No ataque, Marquinhos foi liberado por motivos pessoais, e Leandro Barcía recebeu ordem de isolamento após a mulher dele ter contraído Covid-19. Com 24 pontos, os pernambucanos começaram a rodada na nona colocação.

CEARÁ

Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Eduardo Brock, Bruno Pacheco; Charles, Pedro Naressi, Vina (Lima), Fernando Sobral; Léo Chu, Cléber. T.: Guto Ferreira

SPORT

Luan Polli; Everthon, Iago Maidana, Adryelson, Luciano Juba; Márcio Araújo, Ricardinho, Lucas Mugni, Thiago Neves, Jonatan Gómez; Hernane. T.: Jair Ventura

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 20h30 deste domingo

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)