Vasco desperdiça chances e é eliminado na Sul-Americana em casa

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma noite com muitos gols perdidos, principalmente por Ribamar, o Vasco perdeu por 1 a 0 para o Defensa y Justicia (ARG) nesta quinta-feira (3) e foi eliminado da Copa Sul-Americana nas oitavas de final.

No jogo de ida, na Argentina, o time cruz-maltino havia arrancado um empate em 1 a 1 e agora jogava com a vantagem do 0 a 0 para ficar com a vaga, o que foi desperdiçado. O gol dos argentinos saiu no início do segundo tempo, com Hachen, que contou com falha do goleiro Lucão.

Na próxima fase, o Defensa y Justicia irá enfrentar o Bahia, o único time brasileiro que ainda segue na disputa.

Neste fim de semana, o Vasco vira a chave para o Campeonato Brasileiro, pelo qual se encontra em situação delicada, na 17ª colocação, integrando a zona de rebaixamento. O adversário será o Grêmio, em Porto Alegre, no domingo (6).

VASCO

Lucão; Miranda, Marcelo Alves (Tiago Reis) e Leandro Castan; Yago Pikachu, Marcos Júnior (Juninho), Léo Gil, Martín Benítez (Talles Magno) e Neto Borges; Gustavo Torrres e Ribamar (Carlinhos). T.: Ricardo Sá Pinto

DEFENSA Y JUSTICIA

Unsain; Frías, Paredes (Pedro Ramírez) e Martínez, Breitenbruch (Isnaldo), Larralde (Escalante), Camacho (Hachen), Riuz e Acevedo; Pizzini (Merentiel) e Braian Romero. T.: Hernán Crespo

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Auxiliares: Nicolás Taran (URU) e Martín Soppi (URU)

VAR: Daniel Fedorczuk (URU)

Cartões amarelos: Benítez, Gustavo Torres e Ribamar (VAS); Paredes (DYJ)

Gols: Hachen (DYJ), aos 11min do 2ºT