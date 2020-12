Grêmio vence Guaraní-PAR de novo e confirma duelo com Santos na Libertadores

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Guaraní-PAR mais uma vez por 2 a 0, nesta quinta-feira (3), em Porto Alegre, e confirmou classificação às quartas de final da Copa Libertadores

Após ter feito o mesmo placar fora de casa, na ida, Renato Gaúcho até preservou titulares na partida de volta das oitavas de final e ainda assim viu o time tricolor vencer sem sustos, assegurando o confronto com o Santos na próxima fase.

Ferreira, que entrou no time por lesão de Luiz Fernando no aquecimento, marcou logo aos dois minutos da etapa inicial. No último lance da partida, Diego Souza serviu Rodrigues para fechar o placar.

Pouco antes do 2 a 0, Miguel Benítez acertou Diego Souza fora do lance com um soco no rosto e recebeu cartão vermelho direto. Também perto do fim, Rodrigo Fernández chegou a ser expulso, mas viu o árbitro revisar o cartão após iniciativa do VAR.

O duelo com o Santos, que eliminou a LDU (EQU), começa na próxima semana. A Conmebol ainda vai confirmar dias e horários das partidas válidas pelas quartas de final da Libertadores.

O Grêmio voltará a campo diante do Vasco, no domingo (6), pelo Campeonato Brasileiro. O jogo válido pela 24ª rodada começará às 16h (de Brasília).

GRÊMIO

Vanderlei; Orejuela, David Braz, Rodrigues e Bruno Cortez; Darlan (Maicon), Lucas Silva, Ferreira (Pinares), Jean Pyerre (Isaque) e Pepê (Guilherme Azevedo); Diego Churín (Diego Souza). T.: Renato Gaúcho

GUARANÍ-PAR

Servio; Romaña, Benítez, Báez e Miguel Benítez; Ángel Benítez, Rodrigo Fernández, José Florentín (Fernando Fernández); Nicolás Tripichio (Alexis Villalba), Cecílio Domínguez e Bobadilla (Benítez). T.: Gustavo Costas

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Auxiliares: Dionisio Ruiz (COL) e Miguel Roldan (COL)

VAR: John Leon (COL)

Cartões amarelos: Isaque (GRE); Báez, Florentín, Villalba e Rodrigo Fernández (GUA)

Cartão vermelho: Miguel Benítez (GUA)

Gols: Ferreira (GRE), aos 2min do 1ºT; Rodrigues (GRE), aos 51min do 2ºT