Vasco demite Carille, e Brasileirão 'derruba' 5º técnico em seis rodadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, na noite deste domingo (27), a demissão de Fábio Carille do comando da equipe. Contratado ainda no fim do ano passado, ele deixa o clube ainda na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torneio, aliás, já "demitiu" outros quatro treinadores desde seu início: Mano Menezes (Fluminense), Pedro Caixinha (Santos), Gustavo Quinteros (Grêmio) e Ramón Díaz (Corinthians).

VEJA DETALHES

Carille foi desligado logo depois da derrota carioca para o Cruzeiro, em jogo realizado em Uberlândia que acabou em 1 a 0.

Pedrinho, presidente do clube, anunciou a demissão em entrevista coletiva. O anúncio também foi publicado nas redes do Vasco.

Primeiro quero falar que toda responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille. Para deixar muito claro que, quando a gente faz uma demissão, parece que estamos transferindo toda a responsabilidade para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi o que conversei com o Carille Pedrinho

Carille deixa o clube após 21 jogos. Foram nove vitórias, cinco empates e sete derrotas, totalizando um aproveitamento de pouco mais de 50%.

O ex-jogador Felipe "Maestro" vai assumir o comando da equipe interinamente. O Vasco encara já nesta quinta-feira, o Operário-PR pela terceira fase da Copa do Brasil.

O Vasco da Gama comunica que Fábio Carille e sua comissão foram desligados do comando técnico da equipe. O clube agradece aos profissionais e deseja sorte na sequência de suas carreiras.Felipe Loureiro assumirá o comando da equipe de forma interina. #VascoDaGama pic.twitter.com/OdCrqw2CKM