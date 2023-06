Vasco comunica saída de patrocinador e marca já está fora da camisa do time

Nesta segunda-feira (5), o Vasco comunicou o fim da parceria com a Hebron. A empresa do setor farmacêutico patrocinava o clube e estampava sua marca no omoplata (ombros) do uniforme vascaíno desde maio do ano passado.

A marca da empresa já não estará mais estampada no uniforme do Vasco no clássico desta segunda-feira, contra o Flamengo, às 20h, no Maracanã.

Em nota, o Vasco citou que o contrato de um ano foi cumprido até o fim, mas não será renovado. O comunicado diz que a saída da farmacêutica faz parte do processo de valorização dos ativos do Vasco. O acordo com a Hebron foi fechado antes da chegada da SAF.

O Vasco também comunicou que continuará parceira com a Hebron em programas de desenvolvimento acadêmico/médico.