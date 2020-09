Vasco busca reação contra o Bragantino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco enfrenta o RB Bragantino neste domingo (27), às 11h, em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca joga pela recuperação depois de ser eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil.

A queda aconteceu em seu próprio estádio após um empate sem gols na quinta-feira (24) -na ida, no Engenhão, o Botafogo venceu por 1 a 0. Além desse revés, o Vasco vem de uma derrota no próprio Campeonato Brasileiro. No domingo passado (20), perdeu por 1 a 0 para o Coritiba na capital paranaense.

Para encarar os paulistas, o Vasco deve ter a entrada de Vinícius no time. O velocista ponteiro deve mandar Ribamar para o banco de reservas. Outra possibilidade é a entrada de Marcos Júnior no meio-campo em lugar de Fellipe Bastos.

O Vasco terá uma novidade no comando do time. Ramon Menezes está recuperado da Covid-19 e estará presente no banco de reservas.

O objetivo do Vasco é retomar o rumo de vitórias para se reaproximar dos times da ponta. O time cruzmaltino chegou a liderar o Brasileirão, mas começa a 12ª rodada em quinto lugar, com 17 pontos -quatro atrás do Atlético-MG.

Do outro lado, o Bragantino está nas últimas colocações, mas esboçou uma reação na rodada passada. Depois de ficar seis partidas sem triunfar, a equipe do interior paulista derrotou o Ceará por 4 a 2. Edimar volta à lateral esquerda do time depois de cumprir suspensão.

VASCO

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castan, Miranda, Henrique; Andrey, Fellipe Bastos (Marcos Júnior), Benítez; Vinícius, Cano, Talles Magno. T.: Ramon Menezes

RB BRAGANTINO

Júlio César; Raul, Léo Ortiz, Ligger, Edimar; Uillian Correia, Lucas Evangelista, Claudinho; Artur, Alerrandro, Bruno Tubarão. T.: Maurício Barbieri

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 11h deste domingo

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR)