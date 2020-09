Embalado por Copa do Brasil, Ceará recebe o lanterna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ceará e Goiás se enfrentam neste domingo (27), às 18h15, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro joga pela recuperação, enquanto o esmeraldino luta para escapar da lanterna.

O Ceará vem fazendo uma campanha regular, mas somou apenas quatro pontos nas últimas cinco partidas. A equipe dirigida por Guto Ferreira perdeu para o RB Bragantino, fora de casa, na rodada passada.

Em compensação, o Ceará entra em campo embalado pela classificação na Copa do Brasil. A equipe alvinegra goleou o Brusque por 5 a 1 na quarta-feira passada (23) e avançou às oitavas de final. No Brasileiro, o time entrou na 12ª rodada com 13 pontos na 11ª posição.

Para encarar o Goiás, o Ceará não poderá contar com o lateral direito Samuel Xavier, com o zagueiro Klaus e com o meio-campista Fabinho, todos contundidos.

O Goiás chega ao confronto em uma situação inversa. O time dirigido por Thiago Larghi ocupa a lanterna, com apenas oito pontos em oito partidas -é a equipe que menos atuou no Brasileirão. Mas em sua última partida, derrotou o então líder Internacional por 1 a 0. O único desfalque do time é o lateral esquerdo Jefferson, que foi expulso diante do Colorado.

CEARÁ

Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Charles, Ricardinho, Fernando Sobral, Vinícius; Leandro Carvalho, Cléber. T.: Guto Ferreira

GOIÁS

Tadeu; Edílson, Fábio Sanches, David Duarte, Caju; Sandro, Breno, Daniel Bessa; Keko, Rafael Moura, Vinícius Lopes. T.: Thiago Larghi

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 18h15 deste domingo

Juiz: Ramon Abatti Abel (SC)