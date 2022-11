Vasco anuncia saída de Jorginho

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco confirmou que o técnico Jorginho não permanece para a próxima temporada. Em nota emitida na tarde desta quinta-feira (10), o clube agradeceu o treinador por ter cumprido "a missão de reconduzir o Gigante da Colina à Série A" do Campeonato Brasileiro.

Após conseguir o acesso, o time cruzmaltino atravessa uma reformulação para 2023, já sob comando da 777 Partners, empresa que comprou 70% das ações da SAF.

Os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Sauthier também se despedem do clube de São Januário. Paulo Bracks, diretor esportivo do Vasco, e a comissão selaram o destino em reunião que aconteceu nesta quarta-feira (9), e, na manhã desta quinta, finalizaram alguns detalhes.

Jorginho, também em nota, ressaltou que sempre acreditou que o Vasco retornaria à elite do futebol brasileiro e se disse "triste por não poder dar sequência, participar de um planejamento, iniciar uma temporada".

"Fui convocado para essa missão e vim de peito aberto, com muita vontade de ajudar mais uma vez o Vasco a voltar à Série A. Claro que sabia das dificuldades, dos problemas que teríamos de enfrentar, da responsabilidade que estávamos assumindo. Mas o Vasco não é para quem acredita? Eu acreditei, sempre tive certeza de que subiríamos. O importante é que o objetivo foi alcançado, conseguimos dar essa grande alegria à torcida vascaína. Fico triste por não poder dar sequência, participar de um planejamento, iniciar uma temporada. Continuarei na torcida por este clube com o qual tenho enorme identificação e que faz parte de minha história", disse.

A diretoria cruzmaltina está no mercado em busca de nomes para comandar o time. Jorginho foi contratado pelo Vasco no início de setembro após a saída de Maurício Souza. Ao todo, foram cinco vitórias, dois empates e três derrotas -56,6% de aproveitamento. O acesso só veio na última rodada, em vitória contra o Ituano.

NOTA OFICIAL DO VASCO:

"O Vasco da Gama informa que Jorginho não prosseguirá como treinador da equipe de futebol profissional após o término do seu contrato. O técnico se reuniu com o diretor Paulo Bracks nesta quinta-feira (10/11), no CT Moacyr Barbosa. Deixam também o clube os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Sauthier.O Vasco da Gama agradece o treinador por toda dedicação ao longo do período que permaneceu à frente do time profissional, cumprindo a missão de reconduzir o Gigante da Colina à Série A.O Vasco da Gama deseja todo sucesso ao treinador e sua equipe na sequência de suas trajetórias".

NOTA DE JORGINHO

"O técnico Jorginho foi comunicado nesta quarta-feira (09/11) que não continuará mais no cargo para a temporada 2023. Após reunião de seu empresário, Júlio Taran, com representantes da SAF do Vasco, a 777 Partners, ficou definido que seu contrato não será renovado. Ele foi contratado para comandar a equipe nos últimos 10 jogos da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro e cumpriu o objetivo traçado de conquistar o acesso, assim como já tinha feito em 2016."Fui convocado para essa missão e vim de peito aberto, com muita vontade de ajudar mais uma vez o Vasco a voltar à Série A. Claro que sabia das dificuldades, dos problemas que teríamos de enfrentar, da responsabilidade que estávamos assumindo. Mas o Vasco não é para quem acredita? Eu acreditei, sempre tive certeza de que subiríamos. O importante é que o objetivo foi alcançado, conseguimos dar essa grande alegria à torcida vascaína. Fico triste por não poder dar sequência, participar de um planejamento, iniciar uma temporada. Continuarei na torcida por este clube com o qual tenho enorme identificação e que faz parte de minha história. Fica aqui o meu agradecimento ao Luiz Mello, nosso CEO, ao Paulo Bracks, diretor-executivo, ao nosso presidente Jorge Salgado, a todos os amigos da querida comissão técnica, aos jogadores, que foram os protagonistas, à torcida do Gigante da Colina e aos demais funcionários e staff. Beijos no coração"."