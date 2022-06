Vasco anuncia Maurício Souza como novo técnico

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Maurício Souza é o novo técnico do Vasco. O treinador foi anunciado pelo clube e chega a São Januário para ocupar a vaga deixada por Zé Ricardo, que pediu demissão no início do mês ao aceitar proposta do Shimizu S-Pulse, do Japão. Ele terá a companhia do auxiliar técnico João Eduardo

O vínculo de Souza vai até o fim do ano, e essa será a primeira oportunidade dele à frente de um time profissional de forma efetiva. O treinador passou pelo futsal do próprio clube cruzmaltino. No campo, esteve na base do Botafogo e tem passagem mais notória pelas categorias inferiores do Flamengo.

"Maurício Souza irá trabalhar pela terceira vez em São Januário. Natural do Rio de Janeiro e com passagens por Athletico Paranaense, Botafogo e Flamengo, o profissional de 48 anos atuou com a camisa do Vasco no futsal adulto em 2001 e atuou em São Januário como treinador nas categorias de formação da modalidade em 2007", diz trecho da nota oficial do clube.

No time rubro-negro, chegou a integrar a comissão técnica a pedido de Rogério Ceni e esteve à beira do gramado com o time principal de forma interina. Mais recentemente, esteve na comissão do Athletico-PR.

Desde a saída de Zé Ricardo, o Vasco, em contato com a 777 Partners —empresa que deseja adquirir 70% das ações da futura SAF—, analisou o mercado e estudou algumas possibilidades. André Jardine, campeão olímpico com a seleção brasileira em Tóquio, foi procurado, mas a multa contratual de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,9 milhões) e o vínculo válido até abril de 2024 foram obstáculos.

Maurício Souza é uma aposta de Carlos Brazil, gerente de futebol do Vasco. O nome do técnico enfrentou resistência justamente pelo fato de nunca ter comandado uma equipe profissional. A 777 também não tinha o treinador entre as principais opções, mas apontou que decisão fosse da diretoria do clube, com a indicação de que o vínculo fosse até o fim da temporada.

Souza desembarca na Colina com a missão de levar o time ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Cruz-Maltino encontra-se na terceira colocação da Série B, com 24 pontos.

NOTA OFICIAL DO VASCO

