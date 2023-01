Vasco anuncia goleiro ex-Corinthians e renova com Alex Teixeira

O meia-atacante de 33 anos foi destaque e campeão na base vascaína em todas as categorias que passou. Chegou aos profissionais do clube carioca em 2008.

Revelado no próprio Vasco, Alex Teixeira fez gols importantes na trajetória da equipe na Série B do ano passado.

O jogador tinha vínculo até novembro do ano passado e estava em conversas com a diretoriaCom o acerto, ele vai ficar na equipe por mais uma temporada, até dezembro de 2023.

No início do ano passado, foi contrato pelo Corinthians e ficou na equipe até junho.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou duas novidades ao seu torcedor: acertou a contratação do goleiro Ivan, ex-Corinthians que atuava no Zenit, e a renovação com o meia Alex Teixeira

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.