Vasco alcança três marcas inéditas e agora tenta G-4 da Série B

A leitura do jogo foi compartilhada pelo zagueiro Ernando: "Melhoramos o sistema defensivo e não estamos tomando muitos gols dentro de casa, facilitamos para o ataque fazer suas jogadas, e agora é continuar. Temos sido muito fortes aqui e, fora de casa, vamos buscar o resultado para que possamos entrar no G4", disse.

"Quero aproveitar e parabenizar minha equipe de análise de desempenho, que atuou bastante. O Sampaio tem uma fórmula muito bem definida de jogar: tem extremos de muita velocidade e trabalham na desorganização do adversário para fazer sua transição. Todos os últimos jogos que o Sampaio ganhou foram dessa forma. Hoje [sexta] a gente trocou [o estilo de jogo], deixou a bola com o Sampaio e ficou com os três pontos", completou o treinador.

Na quinta colocação, com 16 pontos, um a menos que o CRB, o quarto colocado, o Vasco enfrentará o Coritiba, na segunda posição da Série B, a partir das 21h30 desta terça-feira (13). Já na rodada seguinte, no domingo (18), o clube cruz-maltino terá pela frente o Náutico, líder e ainda invicto na competição..

