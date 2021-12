Universidad Católica questiona desistência do Palmeiras por Huerta

SÃO PULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Universidad Católica, do Chile, questionou o Palmeiras pela desistência na negociação pelo zagueiro Valber Huerta. O clube paulista não deu andamento à contratação após o jogador ser reprovado nos exames médicos, devido a um possível problema no joelho. Em nota oficial, o clube chileno informou que o resultado da ressonância magnética feita pelo clube paulista é o "sempre apareceu" nos exames de Huerta. A Universidad Católica também destacou que o possível problema no joelho não impediu o defensor de disputar 90% dos jogos das últimas três temporadas. "Com base nas imagens em um de seus joelhos, resultado de uma ressonância realizada no Brasil, o Palmeiras decidiu não realizar a contratação. Cabe destacar que essas imagens são as que sempre apareceram nas ressonâncias de Valber, as quais não lhe impediram de disputar 90% das partidas das últimas três temporadas, em 90% dos minutos do último ano e ser eleito por veículos esportivos como o melhor em sua posição", manifestou o clube chileno. Huerta, de 28 anos, tinha aprovação da comissão técnica e da diretoria do Palmeiras, e viria para suprir a necessidade de um zagueiro canhoto, conforme detectada por Abel Ferreira. O bicampeão da Libertadores agora volta ao mercado para tentar atender ao pedido do treinador. Confira, na íntegra, a nota da Universidad Católica: Assim que a Universidad Católica chegou a um completo acordo com o Palmeiras para a negociação de Valber Huerta, o jogador viajou ao Brasil para realizar exames médicos correspondentes antes de assinar seu contrato. Com base nas imagens em um de seus joelhos, resultado de uma ressonância realizada no Brasil, o Palmeiras decidiu não realizar a contratação. Cabe destacar que essas imagens são as que sempre apareceram nas ressonâncias de Valber, as quais não lhe impediram de disputar 90% das partidas das últimas três temporadas, em 90% dos minutos do último ano e ser eleito por veículos esportivos como o melhor em sua posição. O jogador retornou ao Chile para continuar suas férias e se apresenta no dia 3 de janeiro para enfrentar os desafios que Universidad Católica terá na temporada 2022.

