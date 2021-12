'É desafio enorme, mas estou preparado', diz Ronaldo sobre Cruzeiro

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Ronaldo Fenômeno comprou 90% do Cruzeiro, em anúncio bombástico feito neste sábado (18), Depois de quase 30 anos, o ex-atacante, hoje empresário, volta ao clube de Belo Horizonte e diz que acredita estar preparado para encarar um "desafio enorme".

Em entrevista em seu canal na Twitch, durante a transmissão de um torneio de exibição entre amigos —"Galácticos Open"—- realizado em sua casa, Ronaldo afirmou que entende qual a situação financeira do clube mineiro, com dívida bilionária. Mas afirma que sua experiência como proprietário do Valladolid, time que hoje está na Segunda Divisão da Espanha, lhe oferece bagagem para encarar a missão de reerguer a o time celeste, que também está na Série B nacional.

"[É um] Dia histórico para mim, para o futebol brasileiro, para o Cruzeiro. Eu tenho uma história incrível com o Cruzeiro. Volto à casa com um desafio enorme, muito trabalho pela frente. O Cruzeiro tem uma dívida muito grande. Nós temos um desafio gigantesco. O futebol brasileiro precisa dessa mudança radical, para voltar a crescer, a ser competitivo", afirmou, depois de o jornalista e apresentador da TV Globo Felipe Andreoli ter derrotado Ronald, filho do Fenômeno, na partida de tênis.

"O futebol brasileiro precisa dessa revolução na área da gestão, e eu espero trazer isso ao Cruzeiro, com muita dedicação, vontade. O entusiasmo está gigantesco. Estou preparado para esse desafio. É poder retribuir ao Cruzeiro tudo aquilo que ele me ofereceu no início da minha carreira", completou Ronaldo.

Durante a transmissão do torneio beneficente, antes de chamar a entrevista de Ronaldo ao ator Bruno de Luca, o narrador Paulo Bonfá comentou sobre a recém-anunciada aquisição do Cruzeiro pelo ex-jogador. Ele afirmou aos espectadores que Ronaldo não "caiu de paraquedas" no negócio e que conversava com o Cruzeiro "há meses". Já o pentampeão pregou uma "gestão eficiente" no clube mineiro, e espera aproveitar sua experiência no comando do Real Valladolid, clube que está na Segunda Divisão da Espanha.

"O Cruzeiro tem que ser um clube sustentável. Aproveitar a experiência do Valladolid. Fazer uma gestão eficiente. Acho que a gente tem um desafio enorme, mas tem todos os ingredientes na mão para construir uma história maravilhosa.(...) Montar uma equipe jovem e ambiciosa, e voltar o crescimento que o Cruzeiro merece", opinou Ronaldo.

O ex-jogador aproveitou para convidar todos os torcedores para comparecer à festa de aniversário de 101 anos do clube mineiro, no dia 2 de janeiro.

"Dia 2, que é aniversário do Cruzeiro, estaremos lá em BH. Você, torcedor, compareça. Vai ser uma festa bonita. Vamos aproveitar esse entusiasmo da torcida, mas principalmente mostrar que temos muito trabalho pela frente", anunciou o Fenômeno.

Ronaldo desembolsou R$ 400 milhões para adquirir 90% do Cruzeiro. O acordo foi divulgado pelas duas partes no início da tarde de hoje (18). As partes já estava acertadas, com intermediação da XP Investimentos, e aguardavam somente a mudança no estatuto do clube, agora uma S.A.F (Sociedade Anônima do Futebol), o que aconteceu ontem à noite.