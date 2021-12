Brasileira Amanda Lemos derrota Angela Hill e garante vitória no último UFC de 2021

A brasileira Amanda Lemos cravou a vitória na última edição do ano do UFC. O combate entre Amanda e Angela Hill aconteceu entre a noite de sábado (18) e a madrugada deste domingo (19), em Las Vegas. A luta de três rounds foi emocionante do início ao fim com muita trocação e de golpes acertados das duas partes. No fim, a vitória veio por decisão dos jurados. Esta é a quinta vitória de Amanda Lemos, que é considerada uma promessa do MMA na categoria

