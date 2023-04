United sufoca Everton, vence e assume 3º lugar da Premier League

O Manchester United diminuiu o ritmo no segundo tempo, mas ainda assim criou boas oportunidades para ampliar. Em uma delas, conseguiu deixar a sua situação mais confortável com Martial ampliando a contagem.

O goleiro do Everton, aliás, foi o grande destaque do primeiro tempo, com pelo menos cinco boas intervenções. A única que ele não conseguiu defender na etapa inicial foi de McTominay, após chute de primeiro depois de linda assistência

O United aproveitou os espaços deixados pelo Everton para explorar, especialmente, as ligações diretas. A maioria delas deixou jogadores dos Red Devils cara a cara com Pickford.

Com o resultado, os Red Devils chegaram a 56 pontos, retomaram o terceiro lugar da tabela e se consolidaram ainda mais no G-4, que dá vaga à próxima Liga dos Campeões.

Já Casemiro voltou a ser desfalque e cumpriu sua última partida de suspensão do gancho de quatro jogos pela expulsão na partida contra o Southampton. Fred, por sua vez, entrou no fim da etapa final.

O United sufocou o Everton desde o apito inicial, com direito a 21 finalizações apenas no primeiro tempo.

