Unimed Campinas vence Unisociesc/Blumenau e se garante no G4 da LBF

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - À frente do placar do começo ao fim, o Unimed Campinas sobrou diante do time do Unisociesc/Blumenau e venceu, em casa, pelo placar de 76 a 56, se garantindo entre os quatro melhores da fase de classificação da Liga de Basquete Feminino.

Com campanha de oito vitórias e cinco derrotas, Campinas está na terceira colocação e tem o mando de quadra garantido nas quartas de final dos playoffs da LBF. O time de Blumenau é o quinto colocado, com cinco vitórias e oito derrotas, e já sabe que vai iniciar os playoffs jogando fora de casa.

Resta mais uma única rodada antes do início dos playoffs. Blumenau vai encarar o Ituano, fora de casa, enquanto o Campinas pega o Santo André, também fora de casa.

A MELHOR

A armadora Cacá deu show no comando do Campinas. Foram 15 pontos, cinco rebotes, seis assistências e impressionantes nove roubos de bola, ficando a um roubo do duplo-duplo. Não à toa, Cacá foi eleita a MVP da partida.

PERTINHO DA CESTA

Dos 76 pontos marcados pelo Campinas, 50 deles foram anotados de dentro do garrafão, e foi esse desempenho que garantiu a vitória, visto que a equipe só fez quatro bolas de 18 tentadas para três pontos.

DOMINANTE

O Campinas sobrou em quadra diante do Blumenau e isso ficou mais evidente ainda em algumas estatísticas. Foram 22 assistências contra 15 de Blumenau. Campinas roubou 16 bolas, o dobro das visitantes. E Blumenau cometeu 23 erros, contra 12 de Campinas.

Unimed Campinas: Beatriz, Gabrielly, Cacá, Maisa, Iza Sangalli, Geovana, Luana, Licinara, Dalma, Lorena, Letícia e Natália. Técnico: Sidney Coppini.

Unisociesc/Blumenau: Maria Paula, Mariana, Sil, Kawanni, Letícia, Belén, Luana, Thamires, Helena e Giulia. Técnica: Bruna Rodrigues.

Unimed Campinas 76 x 56 Unisociesc/Blumenau

Liga de Basquete Feminino - 13ª rodada

Data: 11/06/2023 (domingo)

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Tênis Clube Campinas