UFC: Conor McGregor zomba de Durinho em postagem

O ex-campeão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg) Conor McGregor resolveu provocar Gilbert Burns, derrotado por Belal Muhammad, em maio, em Nova Jersey (EUA).

McGregor está programado para enfrentar Michael Chandler no UFC. Mesmo que ainda não tenha data oficial para seu retorno ao octógono, curiosamente, pode ter dado início a uma rivalidade com um lutador diferente.

Em suas redes sociais, McGregor compartilhou a publicação de um usuário que classificou 'Durinho' como um dos lutadores mais superestimados de todos os tempos.

O post apontou que o brasileiro não venceu um oponente com menos de 35 anos desde 2019, que perdeu cinco rounds para Belal, foi nocauteado por Dan Hooker e que sua principal realização foi ter dado uma luta de verdade para Khamzat Chimaev.

Sendo assim, o ex-campeão do UFC concorda com tal levantamento sobre a carreira do veterano, de que ele 'não é tão bom', e ainda faz piada com o nome do mesmo. Como McGregor já revelou ter o desejo de ser campeão dos meio-médios (77 kg) da companhia, o posicionamento sobre 'Durinho' pode, quem sabe, dar início a uma possível corrida do lutador rumo ao topo da categoria.

"Sim, mas que nome, 'Gilbert'", escreveu o ex-campeão do UFC em sua conta oficial no 'Twitter'.