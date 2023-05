Tite está na mira de clube saudita que sonha com Messi, diz jornal

O jornal esportivo Arriyadiyah disse que o Al-Hilal não renovará o contrato de Díaz e está conversando com Tite, que comandou o Brasil nas últimas duas Copas do Mundo, para substituí-lo.

Com a saída de Ramon Díaz, treinador do Al-Hilal, por motivos pessoais, a imprensa local começa a noticiar que o ex-técnico da seleção brasileira Tite está sendo cogitado para assumir o cargo.

